EUR/AUD: Chance auf Erholung

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) zeichnet sich zunehmend ein positives Chartbild ab, noch aber begrenzt der 50-Tage-Durchschnitt einen erfolgreichen Anstieg des Paares über die letzten Verlaufshochs. Ein Durchbruch könnte dem Euro aber weiteren Auftrieb verleihen, trotz der jüngsten Zinserhöhung in Down Under.