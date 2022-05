Adidas: Chance von 119,62 Prozent p.a.!

Adidas erwartet trotz Ukraine-Krieg zweistellige Wachstumsraten. Der Rückzug aus Russland belastet den Dax-Konzern, trotzdem bleibt aber CEO Rorsted bei einem positiven Ausblick. Am 6. Mai öffnet der Sportartikelriese seine Bücher zum ersten Quartal 2022 und stellt den nächsten Wegweiser in der Beurteilung der wirtschaftlichen Stärke bereit. Beim Konkurrenten Puma, der am 27 April die Quartalszahlen (Januar bis März) bekanntgab, stiegen die Erlöse trotz aller globalen Krisen im Jahresvergleich um 20 Prozent. Doch angesichts des Coronaausbruchs in China, des Kriegs in der Ukraine und der sehr angespannten Frachtsituation bleibt das Management von Puma aber vorsichtig. So lassen sich die globalen Auswirkungen des Kriegs aktuell kaum abzuschätzen. Hier ergeben sich gegensätzliche Einflussfaktoren, die sich eventuell aufheben und mittelfristig einen Seitwärts-Verlauf des Aktienkurses von Adidas zur Folge haben.

Zum Chart

Bei dem auf den Ukrainekrieg zurückzuführenden Tief im Aktienkurs von Adidas wurden beinahe jene Kurse erreicht, die im Rahmen des Corona-Sell Off im März 2020 gehandelt wurden. Die Kernunterstützung bei 161,56 Euro repräsentiert dieses Tief vom März 2020 In den vergangenen zwei Jahren ist Adidas quasi am Stand getreten. Die Aktie sollte also im Bereich 161,56 Euro vermehrt auf Käufer treffen. Längerfristig sollten die Unternehmen die Lieferketten wieder unter Kontrolle bringen und der Ukrainekrieg einem Frieden gewichen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bis zum finalen Bewertungstag des Inline-Optionsschein am 17.06.2022der Fall sein sollte, ist nur schwer abzuschätzen. Können die geplanten Gewinne pro Aktie bis in das Jahr 2024 trotzdem erreicht werden, führt dies zu einem erwarteten KGV 2024 von aktuell 14. Das KGV in Bezug zum erwarten Wachstum lässt den Kurs als angemessen erscheinen.